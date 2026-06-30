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Mayors approve PPJ upgrades, heritage building inventory next steps

Mayors approve PPJ upgrades, heritage building inventory next steps

Two of the biggest expenses in this year’s PPJ budget are for replacing more than a dozen gates along a section of the trail. Photo: Sophie Kuijper Dickson.
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Caleb Nickerson
caleb@theequity.ca

At the MRC Pontiac council of mayors meeting on June 18, council approved the annual budget for the upkeep of the PPJ trail. The gravel trail stretches the length of the region along the old railbed and is reserved for non-motorized use in the summers and snowmobiles in the winter. 

MRC socio-economic development director Sabrina Ayers said that this year’s budget of $371,920 was slightly higher than in years past due to several large infrastructure projects. 

The MRC receives funding for trail maintenance through the provincial Veloce 3 program totalling $135,000, which is supplemented by $50,000 in municipal shares and $85,000 in FRR 2 funding. Two seasonal employees plus a student maintain the trail during the summer months. 

Two of the biggest expenses in this year’s budget are for replacing more than a dozen gates along a section of the trail ($65,000) as well as inspections of several bridges ($101,920.34) Those expenses were not eligible under the Veloce 3 program, and so were funded through FRR 2 grants. 

Ayers said the MRC would be applying for a different section of the Veloce fund for some of the work that was recommended on the inspection report, as that work is not covered by the Veloce 3 program.

At the meeting, Thorne mayor Terry Murdock asked if the MRC is tracking the number of people who use the trail. Ayers said that they had done some rudimentary estimates of trail usage several years ago, but didn’t have a recent estimate. She said that they would be using the Propulso data analytics service, for which they approved a two-year $30,960 contract back in Sept. 2025. The technology allows them to track how many visitors certain locations receive using anonymized cell phone data. 

Ayers said that they would be aiming to sift through the data with the help of a summer student, to compare with their previous usage estimates. 

“We’re pulling out numbers for the PPJ,” she said. “We’re going to go back to when we had those physical counters there and compare.”

Heritage building inventory

Another resolution approved at the June 18 meeting was for a $175,587.15 (taxes extra) contract to the company Bergeron Gagnon to compile an inventory of heritage buildings in the Pontiac. The company’s offer was the lowest of three bids submitted. 

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Ayers explained that the MRC is mandated by the province to have an inventory of buildings with possible heritage value. The resolution also states that “expenses be charged to the Heritage Partnership Program agreement” between the Ministry of Culture and the MRC. 

She said that the contract was for training MRC staff and offering technical support over a three-year period so they can examine an initial inventory of all buildings on the territory built before 1940 and whittle it down to those with heritage value. 

“The inventory is just to flag buildings that might have some sort of characteristic of historical interest,” Ayers said, stressing that this designation is for internal use for municipalities, and differs from higher level provincial heritage designations, which are inventoried online. She said that this designation wouldn’t impact building owners’ insurance. 

She said that she wasn’t sure how many staff would be trained but that the company would be providing support throughout the whole process. 

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