Future of Swisha outdoors club up in the air

One of Rapides-des-Joachims’ last non-profit community groups is in danger of folding after five members of its executive committee have announced they are stepping down.
The Association Plein Air Rapides-des-Joachims Outdoorsmen Club is a non-profit organization founded in 2005 by Rapides-des-Joachims resident Annette Racine. According to treasurer Debbie Foley, the original vision of the club was to “connect our youth with the outdoors and hold various activities the whole family can be a part of.”
Over its two decades, the club has taken on various projects, such as maintaining the municipality’s hiking trails, hosting seasonal fishing and hunting tournaments, as well as organizing dinners and dances.
Ahead of the upcoming annual general meeting on July 6, five of eight members of the executive have announced their intentions to step down. The president, secretary, vice-president, treasurer and one of the four director positions will be up for election. Without people to fill these positions, the club could fold.
“It would be so sad. We do a lot of community events,” Foley said in an interview.
She said many of those stepping down have served around 10 years on the board, and some of them have family responsibilities that are taking up too much of their time.
“They just want less of a commitment.”
Former mayor Lucie Rivet Paquette, who is also president of the Swisha Downtown Life committee, said it’s harder to find volunteers, especially younger volunteers with different backgrounds and ideas.
“Nobody wants to help anymore,” she said, adding that she wishes the club luck in finding members.
Foley said the club has been reaching out to people in the community to try and find people to fill the spots. She emphasized that membership is kept affordable ($20 for a family membership or $15 for an individual membership), and that board members do not have to be residents of Rapides-des-Joachims.
Anyone interested in joining the club as an executive member can attend the annual general meeting on Monday, July 6 at 7 p.m. at the Rapides-des-Joachims municipal hall (48 rue de l’Eglise).
For more information, contact Debbie Foley by phone at 613-586-9340 or by email at fishingfoleys@gmail.com .
L’un des derniers groupes communautaires à but non lucratif de Rapides-des-Joachims risque de disparaître après que cinq membres de son comité exécutif aient annoncé leur démission.
L’Association Plein Air Rapides-des-Joachims Outdoorsmen Club est un organisme à but non lucratif fondé en 2005 par Annette Racine, résidente de Rapides-des-Joachims. Selon la trésorière Debbie Foley, la vision originale du club était de « connecter nos jeunes avec la nature et d’organiser diverses activités auxquelles toute la famille peut participer ».
Au cours de ses deux décennies d’existence, le club a entrepris divers projets, tels que l’entretien des sentiers de randonnée de la municipalité, l’organisation de tournois saisonniers de pêche et de chasse, ainsi que l’organisation de soupers et de soirées dansantes.
En prévision de la prochaine assemblée générale annuelle du 6 juillet, cinq des huit membres de l’exécutif ont annoncé leur intention de démissionner. Les postes de président, secrétaire, vice-président, trésorier et l’un des quatre postes de directeur seront mis en élection. Sans personnes pour pourvoir ces postes, le club pourrait disparaître.
« Ce serait tellement triste. Nous organisons de nombreux événements communautaires », a déclaré Mme Foley lors d’une entrevue.
Elle a indiqué que plusieurs des démissionnaires ont siégé au conseil d’administration pendant environ 10 ans, et que certains ont des responsabilités familiales qui leur prennent trop de temps.
« Ils veulent simplement moins d’engagement. »
L’ancienne mairesse Lucie Rivet Paquette, qui est également présidente du comité Swisha Downtown Life, a déclaré qu’il est plus difficile de trouver des bénévoles, surtout des jeunes bénévoles ayant des antécédents et des idées différents.
« Personne ne veut plus aider », a-t-elle dit, ajoutant qu’elle souhaite bonne chance au club pour trouver de nouveaux membres.
Mme Foley a déclaré que le club a contacté des personnes de la communauté pour essayer de trouver des candidats pour pourvoir les postes. Elle a souligné que l’adhésion est maintenue à un prix abordable (20 $ pour une adhésion familiale ou 15 $ pour une adhésion individuelle), et que les membres du conseil d’administration n’ont pas besoin d’être résidents de Rapides-des-Joachims.
Toute personne intéressée à rejoindre le club en tant que membre exécutif peut assister à l’assemblée générale annuelle le lundi 6 juillet à 19 h à la salle municipale de Rapides-des-Joachims (48, rue de l’Église).
Pour plus d’informations, contactez Debbie Foley par téléphone au 613-586-9340 ou par courriel à fishingfoleys@gmail.com .