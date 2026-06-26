Future of Swisha outdoors club up in the air

One of Rapides-des-Joachims’ last non-profit community groups is in danger of folding after five members of its executive committee have announced they are stepping down.

The Association Plein Air Rapides-des-Joachims Outdoorsmen Club is a non-profit organization founded in 2005 by Rapides-des-Joachims resident Annette Racine. According to treasurer Debbie Foley, the original vision of the club was to “connect our youth with the outdoors and hold various activities the whole family can be a part of.”

Over its two decades, the club has taken on various projects, such as maintaining the municipality’s hiking trails, hosting seasonal fishing and hunting tournaments, as well as organizing dinners and dances.

Ahead of the upcoming annual general meeting on July 6, five of eight members of the executive have announced their intentions to step down. The president, secretary, vice-president, treasurer and one of the four director positions will be up for election. Without people to fill these positions, the club could fold.

“It would be so sad. We do a lot of community events,” Foley said in an interview.

She said many of those stepping down have served around 10 years on the board, and some of them have family responsibilities that are taking up too much of their time.

“They just want less of a commitment.”

Former mayor Lucie Rivet Paquette, who is also president of the Swisha Downtown Life committee, said it’s harder to find volunteers, especially younger volunteers with different backgrounds and ideas.

“Nobody wants to help anymore,” she said, adding that she wishes the club luck in finding members.

Foley said the club has been reaching out to people in the community to try and find people to fill the spots. She emphasized that membership is kept affordable ($20 for a family membership or $15 for an individual membership), and that board members do not have to be residents of Rapides-des-Joachims.

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Anyone interested in joining the club as an executive member can attend the annual general meeting on Monday, July 6 at 7 p.m. at the Rapides-des-Joachims municipal hall (48 rue de l’Eglise).

For more information, contact Debbie Foley by phone at 613-586-9340 or by email at fishingfoleys@gmail.com .