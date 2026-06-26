Calumet Saint-Jean party brings three days of fun for all ages

The RA grounds on L’Île-du-Grand-Calumet were buzzing with activity this week as people of all ages took part in the community’s annual Saint-Jean-Baptiste party.

The municipality has long celebrated Quebec’s national holiday – one of the only in the Pontiac to do so – though the party has shrunken in size over the years. But this year, the Centre de Loisirs organizing committee put on a full three days of festivities.

Marie-Jeanne Godin-McTiernan, president of the Centre de Loisirs committee, said they decided to expand the event both to celebrate the Centre de Loisirs’ 50th anniversary, but also to bring the annual tradition closer to how it was back in the day.

“I’ve been on the committee for the last three years. I always liked the activities that were presented, but the committee could see, [the Saint-Jean] event was almost dying. It’s not the same vibe as years ago,” she said. “So I thought, ‘Ok we need to do something different.’”

Committee members secured federal and provincial grant funding so they could run three full days of programming.

“We want the community spirit. If we want to have great activities in our community, people need to get involved,” Godin-McTiernan said. “Because that’s all I hear from this generation, the ones in the 30s and 40s, ‘Oh when we were young we used to do this and that …’ Ok well let’s bring that back!”

L’Île-du-Grand-Calumet Centre de Loisir committee president Marie-Jeanne Godin-McTiernan (right) poses behind the interactive drawing of famous Quebec hockey player Guy Lafleur created by her sister, Linda Godin (left). Photo: Sophie Kuijper Dickson.

The first day, June 22, was organized as a kids day. Students from l’Ècole Ste-Anne were invited to participate in activities ranging from potato bag races to miniput, to some Quebec-themed arts and crafts.

The Quebec government chose former Montreal Canadiens hockey player Guy Lafleur as the Quebec hero to be honoured across the province during this year’s festivities. In line with this theme, students were prompted to create a miniature model of a hockey rink.

The organizing committee also had a jersey signed by Lafleur on display throughout the festival, on loan from an Island resident, and installed a large, handmade photo stand-in display of Lafleur skating, so attendees could have their picture taken as the legend himself.

The second day of the festival was packed with activities for seniors, including chair yoga, bingo, and a dance performance and wooden spoons workshop from L’Ensemble folklorique de la Gatineau.

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Spectators encourage Hen with the Golden Eggs player Monique Donnelly to choose to open the Golden Egg instead of accepting the money awarded by an envelope. Photo: Sophie Kuijper Dickson.

The third and final day, the official national holiday, featured activities for all ages, including a bike parade for the youngsters, an antique car show, the Hen with the Golden Eggs lottery game, a local maple syrup contest, live music and fireworks at dusk.

The winning entry in this year’s syrup contest, as judged by festival attendees, was L’Île-duGrand-Calumet’s Derouin sugar bush, run by Lawrence Derouin.

Derouin, born and raised on the Island, has been making syrup since he was a young boy. Now in his 70s, he’s been making his own syrup with his family for 15 years.

“I love doing it. I just love being in the bush. I love the smell of it. I put out 880 cans, all with lids, and collect it all by hand. This way, if you see any bad sap you throw it out,” he explained of his operation. “I do it with care and make sure everything is done right.”

He said the win came as a surprise, as he didn’t know his wife Joan had entered his syrup in the contest. “It felt just great. It was unbelievable,” he said of getting first place. In second place was Sucrerie Lagarde and in third was Cabane à sucre Duval.

Evelyne Beaupré takes a swig of one of one of the samples of local maple syrup before choosing her favourite in the L’Île-du-Grand-Calumet Saint-Jean-Baptiste celebrations on Wednesday. Photo: Sophie Kuijper Dickson.

Between the bike parade and the syrup contest on Wednesday, Godin-McTiernan took a moment to reflect on the success of this year’s event.

“When I see this, how it’s pulled together and how the people are enjoying it, and when I see last night, there were as many people outside [the tent] as there were inside, people just having a beer, laughing, some of them signing, I thought, ‘that’s the community, that’s what we need,’” she said.

“Sometimes you don’t think how roots can be important, but they are important. They are important because if you know where you came from, you know where you’re going, in life. It’s not to confront, and it’s not to say we’re a distinct nation or culture, but it’s still important to be able to celebrate our culture and our ancestors’ culture.”