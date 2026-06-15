Shawville author to release his eighth book

Shawville author Luke Murphy will be releasing his eighth novel at the end of the month, a mystery thriller entitled “Dark Horse”.
The plot centres around one of Murphy’s recurring protagonists, Calvin Watters, a former football player turned private investigator. “Dark Horse”, the fifth in the Watters series, sees the sleuth venture to small-town Mississippi, where the sister of a former teammate of his has been found dead.
It’s been around two years since the release of Murphy’s last novel, and he said that his latest required some revision.
“I started working on ‘Dark Horse’ probably in the winter, late in the winter, 2024,” he said. “Got the first draft last summer and I kind of put it on the shelf, I didn’t love it.”
He said that after taking some time experimenting with writing screenplays, he returned to the manuscript this past winter and
reworked the whole thing with a new location.
“It’s the fifth novel with Calvin Watters, I kind of wanted something different. The major change I had was the setting.”
Murphy said that switching to a small town allowed him to mine some of his personal experiences for the page.
“This is the first book where I actually set it in a small town. So I got to use all my experience growing up in Shawville, my knowledge of small towns. So I had a lot more fun with that,” he said. “My other novels are set in Las Vegas, Los Angeles, these major U.S. cites, so I took my creative liberty and created a fictitious town of 1,000 people called Port Hope, Mississippi. Basically it revolves around everything I know about Shawville. That’s where it was a lot more fun to write, and I think especially locals will be able to make a connection.”
He added that some readers may recognize some similarities, such as the trail where the victim is initially found resembles a
certain trail in Shawville.
Murphy said that he really enjoyed his experience writing for the screen, and said that he had recently completed a pilot episode.
“I worked with a professional screenwriter, we created a pilot episode for a series, more of a drama, that was a really fun project that I did,” he said. “I can’t believe how different it is from writing novels, it’s crazy.”
With his eighth novel nearly under his belt, Murphy said that his process now differs considerably from when he first started. He said that with family and work responsibilities, it’s hard to find a few hours to get behind the keyboard.
“This winter was really tough finding time. I’m getting older, I just turned 50 in November.
I can’t write from 11 [p.m.] till two in the morning and expect to get up and go to school like I used to right?”
The e-book of “Dark Horse” will be available June 26, with paperback and audiobook to follow. Preorders are available here: https://mybook.to/xK8X
L’auteur de Shawville Luke Murphy lancera son huitième roman à la fin du mois, un thriller policier intitulé « Dark Horse ».
L’intrigue tourne autour de l’un des protagonistes récurrents de Murphy, Calvin Watters, un ancien joueur de football devenu détective privé. « Dark Horse », le cinquième de la série Watters, voit le détective s’aventurer dans une petite ville du Mississippi, où la sœur d’un de ses anciens coéquipiers a été retrouvée morte.
Cela fait environ deux ans depuis la sortie du dernier roman de Murphy, et il a affirmé que son dernier roman avait nécessité quelques révisions.
« J’ai commencé à travailler sur « Dark Horse » probablement en hiver, à la fin de l’hiver 2024 », a-t-il dit. « J’ai eu le premier brouillon l’été dernier et je l’ai un peu mis de côté, je ne l’aimais pas. »
Il a dit qu’après avoir pris le temps d’expérimenter l’écriture de scénarios, il est revenu au manuscrit cet hiver et
a entièrement retravaillé le tout en changeant de lieu.
« C’est le cinquième roman avec Calvin Watters, je voulais quelque chose de différent. Le changement majeur que j’ai apporté était le décor. »
Murphy a dit que le passage à une petite ville lui a permis de puiser dans ses expériences personnelles pour son écriture.
« C’est le premier livre où je le situe réellement dans une petite ville. J’ai donc pu utiliser toute mon expérience d’enfance à Shawville, ma connaissance des petites villes. J’ai donc eu beaucoup plus de plaisir avec cela », a-t-il dit. « Mes autres romans se déroulent à Las Vegas, Los Angeles, ces grandes villes américaines, j’ai donc pris ma liberté créative et créé une ville fictive de 1 000 habitants appelée Port Hope, au Mississippi. En gros, ça tourne autour de tout ce que je connais de Shawville. C’est là que c’était beaucoup plus amusant à écrire, et je pense que les habitants, en particulier, pourront établir un lien. »
Il a ajouté que certains lecteurs pourraient reconnaître des similitudes, comme le sentier où la victime est initialement retrouvée, qui ressemble à un
certain sentier à Shawville.
Murphy a dit qu’il a vraiment apprécié son expérience d’écriture pour l’écran, et a dit qu’il avait récemment terminé un épisode pilote.
« J’ai travaillé avec un scénariste professionnel, nous avons créé un épisode pilote pour une série, plus dramatique, c’était un projet vraiment amusant que j’ai fait », a-t-il dit. « Je n’arrive pas à croire à quel point c’est différent de l’écriture de romans, c’est fou. »
Avec son huitième roman presque achevé, Murphy a dit que son processus diffère maintenant considérablement de ses débuts. Il a dit qu’avec les responsabilités familiales et professionnelles, il est difficile de trouver quelques heures pour se mettre au clavier.
« Cet hiver, il a été très difficile de trouver du temps. Je vieillis, je viens d’avoir 50 ans en novembre.
Je ne peux pas écrire de 23 h à deux heures du matin et m’attendre à me lever et à aller à l’école comme avant, n’est-ce pas ? »
Le livre électronique de « Dark Horse » sera disponible le 26 juin, la version brochée et le livre audio suivront. Les précommandes sont disponibles ici : https://mybook.to/xK8X