Montreal shooting victims mourned, SOPFEU fighting fires in the north, Quebec launches third link bids

SOPFEU busy in Quebec’s north
Quebec’s forest fire fighting agency SOPFEU is dealing with a number of fires in the province’s north, due to dry weather and lightning strikes, La Presse reported.
There have been 78 fires north of the 50th parallel as of June 27, which is four times the 10-year average.
“In Northern Quebec, there is a significant drought. [ . . . ] We can say that it’s a unique situation,” explained SOPFEU prevention and communications advisorJosée Poitras.
The number of fires in the southern portion of the province have been average.
SOPFEU announced the “additional mobilization” of its teams, and Poitras said that on Saturday evening, 119 people were fighting forest fires across the province.
“We are increasingly mobilizing our forces. [ . . . ] As the days go by, teams will be positioned in strategic locations, and their numbers will continue to grow,” she said.
Montreal shooting victims remembered
Two separate funeral services were held last Wednesday for the victims of the shooting in Montreal’s Côte-des-Neiges neighbourhood on June 22, CBC News reported.
Montreal Police officer Mohamed Lamine Benredouane, 34, and local shopkeeper Michel Mizrahi, 68, were killed in the shootout.
Mizrahi, La Presse reported, was shot accidentally by one of the officers responding to the shooter, who herself was wounded in the gunfight. He was remembered as a generous man.
“If someone needed help, advice or simply someone to talk to, he would make the time. That’s just who he was,” his nephew Tomer Marcus said at his funeral.
Benredouane left behind a three-year-old daughter and a wife, according to a Gofundme in support of his family.
“Behind the uniform was an exceptional man: a dedicated police officer, a loyal friend, a loving husband and an extraordinary father,” the description reads.
He is the first Montreal police officer killed in the line of duty since 2002.
The shooter, a 25-year-old man from Alberta, was killed by police. His manifesto, released online, attacks women, capitalism and online pornography, among other subjects. He began the shooting from a hotel window, shooting across the street into the offices of PornHub’s parent company Aylo.
Quebec launches call for bids on ‘third link’
Quebec’s government has issued an international call for interest in the long-discussed “third link” project linking Quebec City to the south shore community of Levis by way of a bridge and tunnel, CBC News reported.
The public notice targets construction firms with the ability to execute a project of this magnitude, and has a deadline of Aug. 10 for submissions.
Premier Christine Fréchette had said that her government would pursue an eastern route, a change from the more central plan proposed by her former boss François Legault.
While business groups in the Quebec City region praised the initiative, Parti Québécois MNA Pascal Paradis called the move a “stunt” ahead of this fall’s election.
“Even though the auditor general just called them out for wasting hundreds of millions on poorly planned projects, the Legault-Fréchette government is dug in on making things worse,” he said in a statement.
La SOPFEU très occupée dans le Nord québécois
L’organisme québécois de lutte contre les feux de forêt, la SOPFEU, fait face à de nombreux incendies dans le Nord de la province, en raison du temps sec et des impacts de foudre, a rapporté La Presse.
En date du 27 juin, 78 incendies ont été recensés au nord du 50e parallèle, soit quatre fois la moyenne des 10 dernières années.
« Dans le Nord du Québec, il y a une sécheresse importante. [ . . . ] On peut dire que c’est une situation unique », a expliqué Josée Poitras, conseillère en prévention et communications à la SOPFEU.
Le nombre d’incendies dans le sud de la province est dans la moyenne.
La SOPFEU a annoncé la « mobilisation additionnelle » de ses équipes, et Josée Poitras a indiqué que samedi soir, 119 personnes combattaient des feux de forêt partout dans la province.
« Nous mobilisons de plus en plus nos forces. [ . . . ] Au fil des jours, des équipes seront positionnées à des endroits stratégiques, et leur nombre continuera d’augmenter », a-t-elle déclaré.
Hommage aux victimes de la fusillade à Montréal
Deux services funéraires distincts ont eu lieu mercredi dernier pour les victimes de la fusillade survenue dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal le 22 juin, a rapporté CBC News.
L’agent du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) Mohamed Lamine Benredouane, 34 ans, et le commerçant local Michel Mizrahi, 68 ans, ont été tués lors de l’échange de coups de feu.
M. Mizrahi, a rapporté La Presse, a été atteint accidentellement par l’un des policiers qui intervenaient face au tireur, lequel a lui-même été blessé durant la fusillade. Il était décrit comme un homme généreux.
« Si quelqu’un avait besoin d’aide, de conseils ou simplement de quelqu’un à qui parler, il prenait le temps. C’est simplement qui il était », a déclaré son neveu Tomer Marcus lors de ses funérailles.
M. Benredouane laisse dans le deuil une fille de trois ans et une femme, selon une campagne GoFundMe lancée en soutien à sa famille.
« Derrière l’uniforme se trouvait un homme exceptionnel : un policier dévoué, un ami loyal, un mari aimant et un père extraordinaire », peut-on lire dans la description.
Il est le premier policier de Montréal tué dans l’exercice de ses fonctions depuis 2002.
Le tireur, un homme de 25 ans originaire de l’Alberta, a été abattu par la police. Son manifeste, publié en ligne, attaque les femmes, le capitalisme et la pornographie en ligne, entre autres sujets. Il a commencé la fusillade depuis une fenêtre d’hôtel, tirant de l’autre côté de la rue vers les bureaux d’Aylo, la société mère de PornHub.
Québec lance un appel d’offres pour le « troisième lien »
Le gouvernement du Québec a lancé un appel d’intérêt international pour le projet de « troisième lien » longtemps discuté, reliant la ville de Québec à la communauté de Lévis sur la Rive-Sud par un pont et un tunnel, a rapporté CBC News.
L’avis public cible les entreprises de construction ayant la capacité d’exécuter un projet de cette ampleur, et la date limite pour les soumissions est fixée au 10 août.
La ministre Christine Fréchette avait déclaré que son gouvernement privilégierait un tracé à l’est, ce qui représente un changement par rapport au plan plus central proposé par son ancien patron, François Legault.
Alors que les groupes d’affaires de la région de Québec ont salué l’initiative, le député du Parti Québécois Pascal Paradis a qualifié cette démarche de « coup d’éclat » avant les élections de cet automne.
« Même si la vérificatrice générale vient de les interpeller pour avoir gaspillé des centaines de millions dans des projets mal planifiés, le gouvernement Legault-Fréchette s’obstine à aggraver les choses », a-t-il déclaré dans un communiqué.