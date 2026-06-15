Bryson dock, boat launch closed due to flooding damage

Spring flooding damaged Bryson’s boat launch and docks, prompting the MRC Pontiac and Municipality of Bryson to seek funding options for repairs to the popular Ottawa River access point and the adjoining park.
High water levels during the flooding in late April washed away parts of the dock infrastructure, including part of a concrete strip used to secure a mobile dock, which held a large metal flagpole. The concrete boat ramp also sank, leaving a steep drop-off into the water.
Bryson mayor Joanne Ralston said the grassy area around the dock, known as the Leo Piché Park, also experienced significant erosion.
“There was quite a bit of erosion that was done in the park itself, and the side of the ground that goes in the water. The rock and the slope and all that, that’s gone,” Ralston said, estimating that about a quarter of the concrete strip as well as the flagpole remain submerged in the water as they are too heavy to remove without heavy machinery.
Stéphanie Hébert-Potter, tourism officer for the MRC Pontiac, said the MRC discovered the damage to the concrete strip during routine inspections at the end of May. She said information about the boat launch itself collapsing only came out during an MRC waterways committee meeting on June 9.
Following this meeting, the MRC announced on June 12 that the docks and boat launch would be closed indefinitely until repairs can be made.
The boat launch and dock infrastructure are owned by the MRC Pontiac, while the adjacent Leo Piché Park is municipal property.
The docks are a popular destination during the summer months for pleasurecrafters, fishermen, swimmers and more. Ralston said it’s not uncommon to see dozens of vehicles parked by the water during busy long weekends.
“It’s big-time disappointing,” Ralston said of the damage. “How long is it going to take for us to be able to repair it? Cost-wise, can insurance come in? Are there other grants with the federal government?”
Hébert-Potter said there had been no prior sign of significant wear on the concrete beyond normal wear and tear. “This was an unforeseen issue,” she said, adding that the MRC is looking at funding opportunities through various sources to repair the dock as soon as possible.
“We’re looking at all possibilities and avenues to get it reinstated,” she said.
As for the park, Ralston said the municipality is focused on trying to save what they have left of the grassy area. She said the municipality will look at various flood mitigation measures, while also exploring potential funding options to pay for repairs.
“[We’re] looking to see if there’s anything following flooding that can help the municipality when they lose a park or that type of infrastructure,” she said.
Ralston said she is concerned erosion and degradation of infrastructure are going to be regular problems as water levels rise across the Ottawa River watershed and extreme flooding events become more common.
“The sides of our river shores have become fragile right now because of all the flooding, so more and more is going to get washed away. That’s my concern,” she said.
“Assessments are underway, and reopening will depend on the completion of repairs as well as the required authorizations from various government ministries,” read the June 12 announcement from the MRC.
Boat launch users are encouraged to visit the municipal dock on L’Île-du-Grand-Calumet (274 ch. des Outaouais) or the Campbell’s Bay dock (2 rue Second).
Les inondations printanières ont endommagé la rampe de mise à l’eau et les quais de Bryson, incitant la MRC de Pontiac et la Municipalité de Bryson à chercher des options de financement pour réparer ce point d’accès populaire à la rivière des Outaouais et le parc adjacent.
Les niveaux d’eau élevés lors des inondations de la fin avril ont emporté des parties de l’infrastructure du quai, y compris une partie d’une bande de béton utilisée pour fixer un quai mobile, qui supportait un grand mât de drapeau métallique. La rampe de mise à l’eau en béton a également coulé, créant un dénivelé abrupt dans l’eau.
La mairesse de Bryson, Joanne Ralston, a déclaré que la zone herbeuse autour du quai, connue sous le nom de parc Léo-Piché, a également subi une érosion importante.
« Il y a eu pas mal d’érosion dans le parc lui-même, et sur le côté du terrain qui s’enfonce dans l’eau. La roche, la pente et tout ça, c’est parti », a déclaré Mme Ralston, estimant qu’environ un quart de la bande de béton ainsi que le mât de drapeau restent submergés dans l’eau, car ils sont trop lourds pour être retirés sans machinerie lourde.
Stéphanie Hébert-Potter, agente de tourisme pour la MRC de Pontiac, a déclaré que la MRC a découvert les dommages à la bande de béton lors d’inspections de routine à la fin mai. Elle a ajouté que les informations concernant l’effondrement de la rampe de mise à l’eau elle-même n’ont été révélées que lors d’une réunion du comité des voies navigables de la MRC le 9 juin.
À la suite de cette réunion, la MRC a annoncé le 12 juin que les quais et la rampe de mise à l’eau seraient fermés indéfiniment jusqu’à ce que des réparations puissent être effectuées.
La rampe de mise à l’eau et l’infrastructure des quais sont la propriété de la MRC de Pontiac, tandis que le parc Léo-Piché adjacent est une propriété municipale.
Les quais sont une destination populaire pendant les mois d’été pour les plaisanciers, les pêcheurs, les nageurs et bien d’autres. Mme Ralston a déclaré qu’il n’est pas rare de voir des dizaines de véhicules garés au bord de l’eau pendant les longs week-ends achalandés.
« C’est une grande déception », a déclaré Mme Ralston à propos des dommages. « Combien de temps faudra-t-il pour que nous puissions le réparer ? En termes de coûts, l’assurance peut-elle intervenir ? Y a-t-il d’autres subventions du gouvernement fédéral ? »
Mme Hébert-Potter a déclaré qu’il n’y avait aucun signe préalable d’usure significative sur le béton au-delà de l’usure normale. « Il s’agit d’un problème imprévu », a-t-elle déclaré, ajoutant que la MRC examine les possibilités de financement par diverses sources pour réparer le quai dès que possible.
« Nous examinons toutes les possibilités et toutes les avenues pour le remettre en état », a-t-elle ajouté.
Quant au parc, Mme Ralston a déclaré que la municipalité s’efforce de sauver ce qu’il reste de la zone herbeuse. Elle a ajouté que la municipalité examinera diverses mesures d’atténuation des inondations, tout en explorant les options de financement potentielles pour payer les réparations.
« [Nous] cherchons à voir s’il existe quelque chose à la suite des inondations qui puisse aider la municipalité lorsqu’elle perd un parc ou ce type d’infrastructure », a-t-elle ajouté.
Mme Ralston a déclaré qu’elle craignait que l’érosion et la dégradation des infrastructures ne deviennent des problèmes récurrents à mesure que les niveaux d’eau augmentent dans le bassin versant de la rivière des Outaouais et que les événements d’inondation extrêmes deviennent plus fréquents.
« Les rives de notre rivière sont devenues fragiles en ce moment à cause de toutes les inondations, donc de plus en plus sera emporté. C’est ma préoccupation », a-t-elle déclaré.
« Des évaluations sont en cours, et la réouverture dépendra de l’achèvement des réparations ainsi que des autorisations requises des différents ministères gouvernementaux », indiquait l’annonce du 12 juin de la MRC.
Les utilisateurs de la rampe de mise à l’eau sont encouragés à visiter le quai municipal de L’Île-du-Grand-Calumet (274, ch. des Outaouais) ou le quai de Campbell’s Bay (2, rue Second).