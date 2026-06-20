Mansfield man missing since Friday

Police are seeking the public’s help in finding a Mansfield-et-Pontefract man who was reported missing yesterday, June 19.
Jérôme Hérault, 66, was last seen on Friday morning with his dog on an ATV in a wooded section of the municipality. His family have reason to fear for his health and safety.
He is described as 1.70 m (5 ft 7 in) tall, weighs 104 kg (230 lb) with grey hair and blue eyes.
He was last seen wearing a black and purple helmet as well as a black and red jacket.
Anyone who sees Hérault is asked to call 9-1-1.
La police demande l’aide du public pour retrouver un homme de Mansfield-et-Pontefract qui a été porté disparu hier, le 19 juin.
Jérôme Hérault, 66 ans, a été vu pour la dernière fois vendredi matin, avec son chien, à bord d’un VTT dans une section boisée de la municipalité. Sa famille a des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.
Il mesure 1,70 m (5 pi 7 po), pèse 104 kg (230 lb), a les cheveux gris et les yeux bleus.
Il a été vu pour la dernière fois portant un casque noir et violet ainsi qu’un blouson noir et rouge.
Toute personne qui apercevrait Hérault est priée de composer le 9-1-1.