Mansfield man missing since Friday

Police are seeking the public’s help in finding a Mansfield-et-Pontefract man who was reported missing yesterday, June 19.

Jérôme Hérault, 66, was last seen on Friday morning with his dog on an ATV in a wooded section of the municipality. His family have reason to fear for his health and safety.

He is described as 1.70 m (5 ft 7 in) tall, weighs 104 kg (230 lb) with grey hair and blue eyes.

He was last seen wearing a black and purple helmet as well as a black and red jacket.

Anyone who sees Hérault is asked to call 9-1-1.