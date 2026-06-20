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Mansfield man missing since Friday

Mansfield man missing since Friday

Mansfield resident Jérôme Hérault, 66, was last seen on June 19. Photo: Sûreté du Québec.
Sophie Kuijper Dickson
sophie@theequity.ca

Police are seeking the public’s help in finding a Mansfield-et-Pontefract man who was reported missing yesterday, June 19.

Jérôme Hérault, 66, was last seen on Friday morning with his dog on an ATV in a wooded section of the municipality. His family have reason to fear for his health and safety. 

He is described as 1.70 m (5 ft 7 in) tall, weighs 104 kg (230 lb) with grey hair and blue eyes. 

He was last seen wearing a black and purple helmet as well as a black and red jacket. 

Anyone who sees Hérault is asked to call 9-1-1. 

Hérault was last seen on this ATV with his dog. Photo: Sûreté du Québec.

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