Online articles now available en Français

THE EQUITY has launched a new feature on its website this week, designed to make our reporting more accessible to people who speak French. Owner/publisher Jon Stewart has developed an AI tool that can make articles we publish available in French, as well as English. Readers will now notice a new little button, just underneath the headline, on all of our articles published since June 1, 2025. Clicking it will flip the text of the article to French.
Much work has been done to the AI algorithm used here to help it understand and remember the nuance of French in the Pontiac. But it is almost sure to still get things wrong. If you notice any translation that seems a bit off, please let us know! You’ll be invited to do so at the bottom of each French article, or you can email support@theequity.ca. Your feedback will help us flag errors and train the system to keep improving.
THE EQUITY a lancé une nouvelle fonctionnalité sur son site web cette semaine, conçue pour rendre nos reportages plus accessibles aux personnes francophones. Le propriétaire/éditeur Jon Stewart a développé un outil d’IA qui peut rendre les articles que nous publions disponibles en français, ainsi qu’en anglais. Les lecteurs remarqueront désormais un nouveau petit bouton, juste en dessous du titre, sur tous nos articles publiés depuis le 1er juin 2025. En cliquant dessus, le texte de l’article passera en français.
Un travail considérable a été fait sur l’algorithme d’IA utilisé ici pour l’aider à comprendre et à retenir les nuances du français dans le Pontiac. Mais il est presque certain qu’il commettra encore des erreurs. Si vous remarquez une traduction qui semble un peu étrange, veuillez nous le faire savoir ! Vous serez invités à le faire au bas de chaque article en français, ou vous pouvez envoyer un courriel à support@theequity.ca. Vos commentaires nous aideront à repérer les erreurs et à entraîner le système à s’améliorer continuellement.