We are currently accepting applications for a full-time reporter to join our small team covering the news of the Pontiac region for both our weekly newspaper and our digital platforms.

Who we are:

Founded in 1883, The Equity is a local newsroom with deep roots in the communities it serves. Our headquarters are in Shawville, Quebec, but we report on the 19 municipalities and two counties of the greater Pontiac region.

Our team is dedicated to covering the news and stories of this particular corner of the world, where few others are doing this work, helping people who live in the Pontiac stay connected and make sense of life here. There is no story too big or too small for The Equity, as long as it touches somebody or something local.

Your role:

The job is 35 hours/week with a salary of $41,860 a year and two weeks of vacation. The start date is Aug. 12, 2026.

Our ideal candidate is strong writer and a self-starter, ready to hit the ground running to find important stories that need to be covered in this region. As we continue to connect with more readers online, we are looking for someone who will bring innovative ideas for reaching new audiences through both how we tell stories, and how we share them.

Key responsibilities:

Research, pitch and report a wide variety of stories, including news, features and community events, and see them through to completion

Manage competing deadlines to produce 4-6 stories a week

Produce strong photographs and video to accompany both print and digital stories

Be available to cover weekend events across the region

Requirements:

A proven ability to write clear, factually accurate and fair journalism, and take strong photographs

A valid driver’s license

A basic level of French is needed for conducting some interviews

Note: A formal training in journalism is not a requirement, though candidates should be able to demonstrate knowledge of what makes a good story, as well as strong writing abilities.

To apply:

If interested, please send the following to the editor, Sophie Kuijper Dickson (sophie@theequity.ca) by Wednesday, July 29 at 5 p.m.

resume

cover letter

two samples of your writing (ideally reported articles)

We thank all applicants for their interest. Only candidates selected for an interview will be contacted.

Journaliste à temps plein

Nous acceptons actuellement les candidatures pour un poste de journaliste à temps plein afin de joindre notre petite équipe chargée de couvrir l’actualité de la région du Pontiac, tant pour notre journal hebdomadaire que pour nos plateformes numériques.

Qui nous sommes :

Fondée en 1883, The Equity est une salle de rédaction locale profondément enracinée dans les communautés qu’elle dessert. Notre siège social est situé à Shawville, au Québec, mais nous couvrons les 19 municipalités et les deux comtés de la grande région du Pontiac.

Notre équipe se consacre à couvrir l’actualité et les récits de ce coin de pays unique, où peu d’autres médias font ce travail. Nous aidons ainsi les résidents du Pontiac à rester connectés et à donner un sens à la vie d’ici. Il n’y a pas de reportage trop grand ou trop petit pour The Equity, tant qu’il touche une personne ou une réalité d’ici.

Votre rôle :

Il s’agit d’un poste de 35 heures par semaine, offrant un salaire annuel de 41 860 $ et deux semaines de vacances.

Notre candidat ou candidate idéale fait preuve d’autonomie et est prête à passer rapidement à l’action pour dénicher les sujets importants qui méritent d’être couverts dans la région. Alors que nous continuons de développer notre lectorat en ligne, nous recherchons une personne qui saura proposer des idées novatrices pour joindre de nouveaux publics, tant par sa manière de raconter les histoires que par sa façon de les diffuser.

Principales responsabilités :

Rechercher, proposer et rédiger une grande variété de reportages (actualités, articles de fond et événements communautaires) et mener les projets à terme.

Gérer des échéances serrées et concurrentes afin de produire de 4 à 6 articles par semaine.

Prendre des photos de qualité et réaliser des vidéos pour accompagner les reportages imprimés et numériques.

Être disponible pour couvrir des événements la fin de semaine dans toute la région.

Exigences :

Capacité éprouvée à rédiger des articles journalistiques clairs, rigoureux et justes, et à prendre des photos de qualité.

Permis de conduire valide.

Une connaissance de base du français est requise pour mener certaines entrevues.

Note : Une formation officielle en journalisme n’est pas obligatoire, mais les candidats et candidates doivent démontrer une bonne compréhension de ce qui constitue un bon sujet de reportage, ainsi que d’excellentes compétences en rédaction.

Pour postuler :

Si ce poste vous intéresse, veuillez faire parvenir les documents suivants à la rédactrice en chef, Sophie Kuijper Dickson (sophie@theequity.ca), au plus tard le mercredi 29 juillet à 17 h :

Votre curriculum vitae (CV)

Une lettre de présentation

Deux exemples de rédaction (idéalement des articles de presse)

Nous remercions tous les candidats et candidates de leur intérêt. Seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées.