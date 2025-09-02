Customer Service Representative

Location: Pontiac Printshop, Shawville, QC

Hours: 25 hours/week, Monday–Friday, 10 a.m.–3 p.m. (fixed schedule)

Compensation: Starts at minimum wage. Duties and pay will grow with performance and added responsibilities.

About the Role

Front-office, in-person customer service and order management. For the right person, this role will expand to include additional tasks along with higher compensation.

Responsibilities

Greet customers and help them with: Subscriptions to THE EQUITY Custom printing Passport photos Promotional clothing (T-shirts, hoodies, sweatshirts, caps) Engraved items (plaques, trophies, mugs, vases, medals)

Price orders, enter details accurately, and ensure on-time delivery

Maintain quality standards across all products

Handle phones, emails, and order tracking

Filing of invoices, receipts and other documents

Requirements

High school diploma (or equivalent)

Customer service experience is an asset

Clear communicator; bilingual (EN/FR) is a strong advantage

is a strong advantage Comfortable on a computer (email, order entry, simple web updates)

Reliable, detail-oriented, willing to learn

Career Path

Perform well, take on digital and coordination duties, and this can evolve into a permanent, broader role with higher pay and potential full-time hours.

How to Apply

Drop off your application at THE EQUITY office or email careers@theequity.ca.

Address: 133 Centre Street, Shawville, QC J0X 2Y0 • Phone: 819-647-2204





Représentant(e) du service à la clientèle







Lieu : Imprimerie Pontiac, Shawville, QC

Horaire : 25 heures/semaine, du lundi au vendredi, de 10 h à 15 h (horaire fixe)

Rémunération : Salaire minimum au départ. Les tâches et la rémunération évolueront selon la performance et les responsabilités assumées.

À propos du poste

Service à la clientèle en personne et gestion des commandes au comptoir. Pour la bonne personne, ce poste pourra s’élargir à des tâches additionnelles accompagnées d’une rémunération plus élevée.

Responsabilités

Accueillir les clients et les aider avec : Abonnements à THE EQUITY Impressions sur mesure Vêtements promotionnels (t-shirts, chandails à capuchon, chandails, casquettes) Articles gravés (plaques, trophées, tasses, vases, médailles)

Établir les prix, saisir les détails avec précision et assurer la livraison ponctuelle

Maintenir des standards de qualité élevés pour tous les produits

Répondre aux appels, gérer les courriels et assurer le suivi des commandes

Classement des factures, reçus et autres documents

Exigences

Diplôme d’études secondaires (ou équivalent)

Expérience en service à la clientèle considérée comme un atout

Bonne communication; le bilinguisme (FR/EN) est un atout important

À l’aise avec l’informatique (courriel, saisie de commandes, mises à jour web simples)

Fiable, minutieux(se) et motivé(e) à apprendre

Perspectives de carrière

En démontrant de bonnes performances et en assumant des responsabilités numériques et de coordination, ce poste peut évoluer vers un rôle permanent élargi, mieux rémunéré, avec possibilité d’heures à temps plein.

Comment postuler

Déposez votre candidature au bureau de THE EQUITY ou envoyez-la par courriel à careers@theequity.ca.

Adresse : 133, rue Centre, Shawville, QC J0X 2Y0 • Téléphone : 819-647-2204