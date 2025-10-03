Here’s who’s running to represent you in the election

**This is the list of candidates for the 2025 municipal elections as of 4:30 p.m. Oct. 3, when the nomination period closed. This list will be updated as final names are submitted to Élections Québec.**
* incumbent
+ outgoing from different position
MRC Pontiac Warden
Josey Bouchard+, Jean-Pierre Landry+, Bruno St-Cyr, Jane Toller*
Alleyn-et-Cawood
Mayor – Carl Mayer*, Sidney Squitti+
Seat 1 – Jessica Cayer
Seat 2 – Guy Bergeron*
Seat 3 – Angela Giroux
Seat 4 – James Giroux*, Ashley Miljour
Seat 5 – Maggie Early, Mona Giroux*
Seat 6 – Amanda Peck
Bristol
Mayor – Brent Orr*, Valerie Twolan-Graham+
Seat 1 – Steven Gray, Alex Mahon
Seat 2 – Angela Davis, Archie Greer*, Christine Rybak
Seat 3 – Meaghan McConnell*
Seat 4 – Greg Graham*
Seat 5 – Nancy Crain, Kim Crawford*
Seat 6 – Randy Chabot, Remo Pasteris
Bryson
Mayor – Eric Harrington, Joanne Ralston+, Jian Zhang+
Seat 1 – Christina Cameron, David Miljour*, Kelly Nitschkie
Seat 2 – Daphnie Cameron, Melanie Ostrom, Suzanne Romain, Gerald Stewart
Seat 3 – Serge Lance*
Seat 4 – Wayne Cameron*, Marc Gauthier+
Campbell’s Bay
Mayor – Raymond Pilon*
Seat 1 – Leen Matthyssen*
Seat 2 – Tim Ferrigan*
Seat 3 – D. J. Dagenais
Seat 4 – Stéphanie Hébert Shea*
Seat 5 – Vince Belland, Willy Rivet
Seat 6 – Suzanne Dubeau-Pilon*
Chichester
Mayor – Donald Gagnon*
Seat 1 – Dustin Denault*
Seat 2 – Louis Schryer*
Seat 3 – Jacques Fleury*
Seat 4 – Chrissy Ann Payne*
Seat 5 – Corey Bissonnette*
Seat 6 – Tony Kime, Cameron Montgomery
Clarendon
Mayor – Michael Hodgins, Edward Walsh*
Seat 1 – Rick Younge*
Seat 2 – Jonathan Dagg*, Jeffrey Hannaberry, Stephen Sharpe
Seat 3 – Phillip Elliott*
Seat 4 – Phillip Holmes*
Seat 5 – Nicholas Murdock, Eric Smith*
Seat 6 – Mavis Hanna*
Fort-Coulonge
Mayor – Pierre Cyr, Philippe Ouellet+
Seat 1 – Christine Francoeur+, Dave Hérault*
Seat 2 – Sylvain Fortin
Seat 3 – Terry Charette, Gaétan Graveline*
Seat 4 – Ian Dagenais
L’Île-du-Grand-Calumet
Mayor – Jean-Louis Corriveau*, Sylvain Tremblay
Seat 1 – Brian Duval, Serge Newberry
Seat 2 – Riley Griffin
Seat 3 – Chantal Corriveau*
Seat 4 – Jean-Guy Brousseau*
Seat 5 – Marcelle Dumouchel, Francine Tremblay
Seat 6 – Adrienne Turgeon*
L’Isle-aux-Allumettes
Mayor – Corey Spence*
Seat 1 – Mariette Sallafranque*
Seat 2 – Patrick Fleming*
Seat 3 – Ivan Schryer*
Seat 4 – Adele Allard
Seat 5 – Brian Adam*, Jeremiah Nephin
Seat 6 – Robert Chafe*
Litchfield
Mayor – Colleen Lariviere*
Seat 1 – Terry Racine*
Seat 2 – Courtney Harris*
Seat 3 – Travis Corriveau, Oleksandra Oleszkiewicz
Seat 4 – Rick Frost*
Seat 5 – Emile Morin*
Seat 6 – John Stitt*
Mansfield-et-Pontefract
Mayor – Sandra Armstrong*
Seat 1 – Daphne Laycock, Richard Morrissette*
Seat 2 – Brian Boisvert*, Richard Pleau
Seat 3 – Gilles Dionne, Ghislaine Fortin
Seat 4 – Pierre Aubrey, Garry Ladouceur*
Seat 5 – Claudette Béland*, Colin LeBrun
Seat 6 – Louise Belec, Sébastien Denault*
Otter Lake
Mayor – Jennifer Quaile*, Sonia St-Laurent
Seat 1 – Vincent Jones
Seat 2 – Gerry Bimm
Seat 3 – Daniel Lamarche*, Natasha St-Aubin
Seat 4 – Penny Dubeau*
Seat 5 – Lionel Racine, Donna Roy, Serge Sabourin*
Seat 6 – Valérie Lamoureux, Robin Zacharias*
Portage-du-Fort
Mayor – Lynne Judd-Cameron*, Kevin Murphy
Seat 1 – Martin Hérault, Jacqueline McCallum
Seat 2 – Brooke Mallette*, Nicole Thompson
Seat 3 – Dominic Bisson*
Seat 4 – Kim Elliott*
Seat 5 – Cody Coughlin*, Robert McCallum, Rodrigo Morante Tirado
Seat 6 – Jacques Desjardins, Alan Farrell*
Rapides-des-Joachims
Mayor – Roger Peter Lafond, Joe Lance
Seat 1 – Stephany Rauche*
Seat 2 – Noel Leclerc*, Dale Levesque
Seat 3 – Cassandra Burany, Anne-Marie Butler
Seat 4 – Kelsey Daly*
Shawville
Mayor – Linda Davis, William McCleary*
Seat 1 – Julien Gagnon*
Seat 2 – Christine Armitage, Lyse-Ann Gregory Lacourse
Seat 3 – Joanne Dumouchel, Lisa Taylor
Seat 4 – Richard Armitage*
Seat 5 – Randy Gagnon, Inger Vandervelden Elliott
Seat 6 – Cathy Meier, Katie Sharpe*
Sheenboro
Mayor – Shamus Morris+, Doris Venasse Ranger*
Seat 1 – Mary Beth Jones
Seat 2 – John Brennan*
Seat 3 – Michel Morency
Seat 4 – Jean Gleason
Seat 5 – Eldon Jennings, Sara Lafreniere, Joann McCann Magill
Seat 6 – Karen Shea*
Thorne
Mayor – Karen- Daly Kelly*, Terrence Murdock, Deborah Stafford+
Seat 1 – David Berry, John Ward
Seat 2 – Marsha Bean*
Seat 3 – Robert Blaskie*
Seat 4 – Christine Anderson, Lisanne Erskine
Seat 5 – Karen Dunlop, McIsaac, Samantha Jane Renaud, Todd Smith
Seat 6 – Terri-lyn Blaskie, Norma Charette – Turcotte+
Waltham
Mayor – Jordan Evans, Odette Godin*
Seat 1 – Mark Burnett, Chantal Fortin
Seat 2 – Leonard Godin*, Francis Turner
Seat 3 – Holli Lair, Ramona Marion*
Seat 4 – Brendan Adam*
Seat 5 – Elwood Allard*
Seat 6 – Tyler Rochon*
Municipality of Pontiac
Mayor – Roger Larose*
Seat 1 – Jean Coté
Seat 2 – Scott McDonald
Seat 3 – Garry Dagenais*
Seat 4 – Serge Laforest*, Lina Légaré
Seat 5 – Chantal Allen*
Seat 6 – Jean Amyotte*