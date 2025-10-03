Here’s who’s running to represent you in the election

Note to Readers: Canada Post Strike
October 1, 2025

Caleb Nickerson
caleb@theequity.ca
**This is the list of candidates for the 2025 municipal elections as of 4:30 p.m. Oct. 3, when the nomination period closed. This list will be updated as final names are submitted to Élections Québec.**

* incumbent

+ outgoing from different position

MRC Pontiac Warden



Josey Bouchard+, Jean-Pierre Landry+, Bruno St-Cyr, Jane Toller*

Alleyn-et-Cawood

Mayor – Carl Mayer*, Sidney Squitti+

Seat 1 – Jessica Cayer

Seat 2 – Guy Bergeron*



Seat 3 – Angela Giroux

Seat 4 – James Giroux*,  Ashley Miljour

Seat 5 – Maggie Early, Mona Giroux*

Seat 6 – Amanda Peck

Bristol



Mayor – Brent Orr*, Valerie Twolan-Graham+

Seat 1 – Steven Gray, Alex Mahon

Seat 2 – Angela Davis, Archie Greer*, Christine Rybak

Seat 3 – Meaghan McConnell*

Seat 4 – Greg Graham*

Seat 5 – Nancy Crain, Kim Crawford*

Seat 6 – Randy Chabot, Remo Pasteris

Bryson

Mayor – Eric Harrington, Joanne Ralston+, Jian Zhang+

Seat 1 – Christina Cameron, David Miljour*, Kelly Nitschkie

Seat 2 – Daphnie Cameron, Melanie Ostrom, Suzanne Romain, Gerald Stewart

Seat 3 – Serge Lance*

Seat 4 – Wayne Cameron*, Marc Gauthier+

Campbell’s Bay

Mayor – Raymond Pilon*

Seat 1 – Leen Matthyssen*

Seat 2 – Tim Ferrigan*

Seat 3 – D. J. Dagenais

Seat 4 – Stéphanie Hébert Shea*

Seat 5 – Vince Belland, Willy Rivet

Seat 6 – Suzanne Dubeau-Pilon*

Chichester

Mayor – Donald Gagnon*

Seat 1 – Dustin Denault* 

Seat 2 – Louis Schryer*

Seat 3 – Jacques Fleury*

Seat 4 – Chrissy Ann Payne*

Seat 5 – Corey Bissonnette*

Seat 6 – Tony Kime, Cameron Montgomery

Clarendon

Mayor – Michael Hodgins, Edward Walsh*

Seat 1 – Rick Younge*

Seat 2 – Jonathan Dagg*, Jeffrey Hannaberry, Stephen Sharpe

Seat 3 – Phillip Elliott*

Seat 4 – Phillip Holmes*

Seat 5 – Nicholas Murdock, Eric Smith*

Seat 6 – Mavis Hanna*

Fort-Coulonge

Mayor – Pierre Cyr, Philippe Ouellet+

Seat 1 – Christine Francoeur+, Dave Hérault*

Seat 2 – Sylvain Fortin

Seat 3 – Terry Charette, Gaétan Graveline*

Seat 4 – Ian Dagenais

L’Île-du-Grand-Calumet

Mayor – Jean-Louis Corriveau*, Sylvain Tremblay

Seat 1 – Brian Duval, Serge Newberry

Seat 2 – Riley Griffin

Seat 3 – Chantal Corriveau* 

Seat 4 – Jean-Guy Brousseau*

Seat 5 – Marcelle Dumouchel, Francine Tremblay

Seat 6 – Adrienne Turgeon*

L’Isle-aux-Allumettes

Mayor – Corey Spence*

Seat 1 – Mariette Sallafranque*

Seat 2 – Patrick Fleming*

Seat 3 – Ivan Schryer*

Seat 4 – Adele Allard

Seat 5 – Brian Adam*, Jeremiah Nephin

Seat 6 – Robert Chafe*

Litchfield

Mayor – Colleen Lariviere*

Seat 1 – Terry Racine*

Seat 2 – Courtney Harris*

Seat 3 – Travis Corriveau, Oleksandra Oleszkiewicz

Seat 4 – Rick Frost*

Seat 5 – Emile Morin*

Seat 6 – John Stitt*

Mansfield-et-Pontefract

Mayor – Sandra Armstrong*

Seat 1 – Daphne Laycock, Richard Morrissette*

Seat 2 – Brian Boisvert*, Richard Pleau

Seat 3 – Gilles Dionne, Ghislaine Fortin

Seat 4 – Pierre Aubrey, Garry Ladouceur*

Seat 5 – Claudette Béland*, Colin LeBrun

Seat 6 – Louise Belec, Sébastien Denault*

Otter Lake

Mayor – Jennifer Quaile*, Sonia St-Laurent

Seat 1 – Vincent Jones

Seat 2 – Gerry Bimm

Seat 3 – Daniel Lamarche*, Natasha St-Aubin

Seat 4 – Penny Dubeau*

Seat 5 – Lionel Racine, Donna Roy, Serge Sabourin*

Seat 6 – Valérie Lamoureux, Robin Zacharias*

Portage-du-Fort

Mayor – Lynne Judd-Cameron*, Kevin Murphy

Seat 1 – Martin Hérault, Jacqueline McCallum

Seat 2 – Brooke Mallette*, Nicole Thompson

Seat 3 – Dominic Bisson*

Seat 4 – Kim Elliott*

Seat 5 – Cody Coughlin*, Robert McCallum, Rodrigo Morante Tirado

Seat 6 – Jacques Desjardins, Alan Farrell*

Rapides-des-Joachims

Mayor – Roger Peter Lafond, Joe Lance

Seat 1 – Stephany Rauche*

Seat 2 – Noel Leclerc*, Dale Levesque

Seat 3 – Cassandra Burany, Anne-Marie Butler

Seat 4 – Kelsey Daly*

Shawville

Mayor – Linda Davis, William McCleary*

Seat 1 – Julien Gagnon*

Seat 2 – Christine Armitage, Lyse-Ann Gregory Lacourse

Seat 3 – Joanne Dumouchel, Lisa Taylor

Seat 4 – Richard Armitage*

Seat 5 – Randy Gagnon, Inger Vandervelden Elliott

Seat 6 – Cathy Meier, Katie Sharpe*

Sheenboro

Mayor – Shamus Morris+, Doris Venasse Ranger*

Seat 1 – Mary Beth Jones

Seat 2 – John Brennan*

Seat 3 – Michel Morency

Seat 4 – Jean Gleason

Seat 5 – Eldon Jennings, Sara Lafreniere, Joann McCann Magill

Seat 6 – Karen Shea*

Thorne 

Mayor – Karen- Daly Kelly*, Terrence Murdock, Deborah Stafford+

Seat 1 – David Berry, John Ward

Seat 2 – Marsha Bean*

Seat 3 – Robert Blaskie*

Seat 4 – Christine Anderson, Lisanne Erskine

Seat 5 – Karen Dunlop, McIsaac, Samantha Jane Renaud, Todd Smith

Seat 6 – Terri-lyn Blaskie, Norma Charette – Turcotte+

Waltham

Mayor – Jordan Evans, Odette Godin*

Seat 1 – Mark Burnett, Chantal Fortin

Seat 2 – Leonard Godin*, Francis Turner

Seat 3 – Holli Lair, Ramona Marion*

Seat 4 – Brendan Adam*

Seat 5 – Elwood Allard*

Seat 6 – Tyler Rochon*

Municipality of Pontiac

Mayor – Roger Larose*

Seat 1 – Jean Coté 

Seat 2 – Scott McDonald

Seat 3 – Garry Dagenais*

Seat 4 – Serge Laforest*, Lina Légaré

Seat 5 – Chantal Allen*

Seat 6 – Jean Amyotte*

